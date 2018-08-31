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Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с деревом в Иркутской области

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Один человек погиб и один пострадал при столкновении автомобиля «ВАЗ» с деревом в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Авария произошла в четверг, 30 августа, на Ковыктинской трассе. Предварительно установлено, что 50-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21061, потерял контроль над транспортным средством. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте от полученных травм. Его 20-летний пассажир был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вчера, 30 августа, в Иркутской области произошло еще одно смертельное ДТП. Молодые водитель и пассажирка Nissan погибли при столкновении с грузовиком «ЗИЛ».

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