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Режим ЧС отменили в двух районах Иркутской области

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В Боханском и Усольском районах Иркутской области отменили режим чрезвычайной ситуации. Это связано с тем, что в районах были проведены необходимые мероприятия по стабилизации обстановки при засухе.

Как сообщает пресс-служба правительства области, соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченков сегодня, 31 августа. На территории Боханского и Усольского районов был отменен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ИА IrkutskMedia.

Режим ЧС в районах был введен в этот понедельник, 27 августа, в связи с гибелью и повреждением посевов из-за засухи.

По данным областного министерства сельского хозяйства, пострадали три сельхозпроизводителя в Усольском районе и еще три в Боханском.

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