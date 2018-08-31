Режим ЧС отменили в двух районах Иркутской области

В Боханском и Усольском районах Иркутской области отменили режим чрезвычайной ситуации. Это связано с тем, что в районах были проведены необходимые мероприятия по стабилизации обстановки при засухе.

Как сообщает пресс-служба правительства области, соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченков сегодня, 31 августа. На территории Боханского и Усольского районов был отменен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ИА IrkutskMedia.

Режим ЧС в районах был введен в этот понедельник, 27 августа, в связи с гибелью и повреждением посевов из-за засухи.

По данным областного министерства сельского хозяйства, пострадали три сельхозпроизводителя в Усольском районе и еще три в Боханском.