Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином в рамках ВЭФ-2018

В Москве состоялась встреча советника президента, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антона Кобякова с послом Китая в России Ли Хуэем. Они обсудили грядущий визит председателя КНР Си Цзиньпина во Владивосток и его планируемую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Не сомневаюсь, что визит председателя КНР во Владивосток станет важной вехой в развитии отношений между Россией и Китаем», — сказал Кобяков, которого цитирует kp.ru.

Кроме того, обсуждались вопросы организации мероприятия с участием глав регионов России и губернаторов китайских провинций.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевым событием станет выступление Путина на пленарном заседании площадки. В этом году оно пройдет под лозунгом «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».