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Самару превратят в город-курорт

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Молодые урбанисты и архитекторы собрались в Самаре на воркшоп по бесконфликтной реновации городской среды. Они будут работать над тремя территориями в историческом центре, чтобы приспособить их для использования в туристической сфере.

Как отмечает НИА «Самара», глава региона Дмитрий Азаров не раз говорил о намерениях сделать из Самары курорт, поскольку город считается уникальным с точки зрения местоположения и исторической среды. Также Самара тесно связана с самой длинной в Европе рекой — Волгой.

Однако для реализации этого потенциала городу необходимо пересмотреть подход к благоустройству общественных пространств, что и станет главной целью работы воркшопа, отмечают его организаторы.

Специалисты будут работать над преобразованием участков берега Волги и улицы Куйбышева. Они уже провели предпроектное исследование территорий, а позже разработают концепции их развития. Далее варианты будут представлены на суд общественности.

Авторы проектов заявляют, что им необходимо сделать так, чтобы их проекты могли быть реализованы в ближайшие три-четыре года.

Ранее сообщалось, что в Самарской области будет открыта самая крупная школа с бассейном и кабинетами робототехники. Школа, построенная в микрорайоне «Кошелев-парк», рассчитана на 1360 детей.

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