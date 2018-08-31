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В Кремле опровергли угрозы Путина в адрес Порошенко

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг ту часть мемуаров экс-президента Франции Франсуа Олланда, в которой говорится о том, что 12 февраля 2015 года президент РФ Владимир Путин угрожал своем украинскому коллеге Петру Порошенко уничтожить армию Украины. 

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«Я был практически на всех переговорах. Я не слышал такой фразы», — сказал он. 

В целом чиновник отказался комментировать воспоминания Олланда, поскольку он их не читал и не знает контекста. 

Вместе с тем Песков обратил внимание, что на Украине идет гражданская война и она продолжается, несмотря на хрупкое перемирие.  

В феврале 2015 года в Минске прошли переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины, по итогам которых был подписан пакет минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

В своей новой книге под названием «Уроки власти» Олланд вспомнил,  как согласовывали и подписывали Минские соглашения. По его словам, Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Однажды российский лидер так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего коллеги, написал Олланд. 

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