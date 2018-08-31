Высокий класс пожарной опасности прогнозируют в Нижегородской области

Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится в лесах Нижегородской области. Риск природных возгораний в лесах и на торфяниках возрастет в период с 1 по 3 сентября.

По данным регионального управления МЧС, неблагоприятные погодные условия могут привести к увеличению количества очагов природных пожаров. Кроме того, есть вероятность распространения огня на населенные пункты и повреждения линий электропередачи. Сотрудники ведомства просят местных жителей не посещать леса, не разводить костры и не бросать горящие спички и окурки. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность до 2 сентября будет сохраняться в Магаданской области. В регионе до 2 сентября возрастает риск чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне. Пожары прогнозируют в Ягоднинском, Среднеканском, Северо-Эвенском, Хасынском и Тенькинском городских округах.