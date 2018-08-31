Прямой эфир

Ферму по выращиванию устриц и мидий начали монтировать в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инвестор намерен вложить 70 млн рублей в строительство морской фермы в Севастополе. Предприятие будет выращивать устриц и мидий.

Бетонные плиты, которые станут якорями для крепления коллекторов, уже укладывают в акватории Черного моря около поселка Кача. Ожидается, что ферма будет достроена до марта 2019 года. На первом этапе планируется выращивание черноморских мидий, затем комплекс освоит выращивание устриц. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь». Площадь производства составит 144 га. Инвестор намерен вложить 70 млн рублей, которые пойдут на обустройство береговой линии и закупку судна.

В департаменте сельского хозяйства Севастополя отмечают, что в Черном море созданы благоприятные условия для выращивания моллюсков. Чиновники готовы оказывать поддержку инвесторам, которые готовы вкладывать средства в отрасль аквакультуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Производство гребешков и устриц выросло в Приморском крае
Производство устриц выросло в два раза в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017