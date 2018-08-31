Ферму по выращиванию устриц и мидий начали монтировать в Севастополе

Инвестор намерен вложить 70 млн рублей в строительство морской фермы в Севастополе. Предприятие будет выращивать устриц и мидий.

Бетонные плиты, которые станут якорями для крепления коллекторов, уже укладывают в акватории Черного моря около поселка Кача. Ожидается, что ферма будет достроена до марта 2019 года. На первом этапе планируется выращивание черноморских мидий, затем комплекс освоит выращивание устриц. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь». Площадь производства составит 144 га. Инвестор намерен вложить 70 млн рублей, которые пойдут на обустройство береговой линии и закупку судна.

В департаменте сельского хозяйства Севастополя отмечают, что в Черном море созданы благоприятные условия для выращивания моллюсков. Чиновники готовы оказывать поддержку инвесторам, которые готовы вкладывать средства в отрасль аквакультуры.