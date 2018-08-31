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Якутский школьник сорвался со скалы и погиб

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В микрорайоне Кангалассы города Якутска погиб школьник. Мальчик сорвался с обрыва. Информацию о гибели подтвердили в администрации микрорайона.

По предварительной информации, мальчик находился на горе, когда под ним начал осыпаться песок. Ребенок не успел отскочить в сторону и сорвался вниз. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на News.Ykt.ru.

С различными телесными травмами школьник был доставлен в местную больницу, где позже скончался.

По факту произошедшего следственный отдел по Якутску начал проверку.

Ранее в августе сообщалось о полуторагодовалой девочке, которая серьезно пострадала при падении на нее телевизора в Краснодарском крае. Ребенок был доставлен в больницу в состоянии комы.

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