Захарова назвала заявления Ходорковского безответственными‍

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и не соответствующими действительности заявления олигарха Михаила Ходорковского по ситуации вокруг троих погибших в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов.

Россияне отправились в Африку по заданию финансировавшегося Ходорковским Центра управления расследованиями (ЦУР).

30 августа олигарх сообщил, что, как и обещал, компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел россиян.

«Очередное безответственное заявление. По моей информации, по линии Ходорковского были возвращены деньги за два гроба, предоставленные посольством Франции», — написала Захарова в Facebook.

По ее словам, транспортировку тел оплатило посольство России, а общая сумма затрат составила €17,2 тыс. (1,36 млн рублей). Дипломат отметила, что «Ходорковский постфактум компенсировал €3 тыс. (238,2 тыс. рублей)».

«Как я устала от этого вранья со стороны ЦУР и его спонсоров!» — призналась Захарова.

По ее словам, когда МИД и посольство занимались отправкой тел, ей звонили родственники погибших с вопросом, «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы».

В конце июля в ЦАР погибли оператор Кирилл Радченко, режиссер Александр Расторгуев и репортер Орхан Джемаль. Они приехали в страну для съемок документального фильма о деятельности частных военных компаний по заданию ЦУР.

В расследовании произошедшего местным правоохранительным органам помогают МИД и Следственный комитет России, а также представители миссии ООН. По данным СМИ, за убийством россиян стоят члены исламской группировки «Селека», которая контролирует несколько регионов ЦАР.