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Производство рапса значительно увеличилось в Псковской области

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Аграрии Псковской области вырастили в 2,5 раза больше рапса, чем в 2017 году. Производители значительно увеличили площадь посевов.

По последним данным, намолочено 2,5 тыс. т семян. В тот же период 2017 года фермеры отчитались об 1 тыс. т семян. Лидерами по уборке рапса стали два предприятия в Пушкиногорском и Себежском районах. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По данным главного госуправления сельского хозяйства и государственного технического надзора, рапс весьма востребован на рынке сельскохозяйственных товаров. Из него делают масло для пищевого производства.

В целом в Псковской области убрано 26 тыс. т зерновых культур, около 4 тыс. т картофеля и 130 т овощей.

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