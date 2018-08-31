Водитель и пассажирка погибли в ДТП с грузовиком в Братске

Водитель и пассажирка иномарки погибли при столкновении с грузовиком «ЗИЛ» в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла в четверг вечером, 30 августа, в жилом районе Центральный. Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, находясь за рулем Nissan Liberty, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем ЗИЛ-131В, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 22-летняя пассажирка погибли от полученных травм на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.