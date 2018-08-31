Прямой эфир

Водитель и пассажирка погибли в ДТП с грузовиком в Братске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель и пассажирка иномарки погибли при столкновении с грузовиком «ЗИЛ» в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла в четверг вечером, 30 августа, в жилом районе Центральный. Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, находясь за рулем Nissan Liberty, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем ЗИЛ-131В, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 22-летняя пассажирка погибли от полученных травм на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажир погиб в ДТП с маршруткой и мусоровозом в Омской области
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017