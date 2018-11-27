Вот уже более четырех лет со стороны США и стран Евросоюза в отношении РФ поэтапно вводятся различные экономические санкции. Научная деятельность в России всегда была приоритетным аспектом развития государства, оттого насущным является вопрос — каким образом санкции влияют на науку?

Если отвечать коротко, то сама научная мысль формируется вне зависимости от тех или иных политических решений. Однако политика может способствовать развитию науки в целом, тормозить ее и в принципе даже уничтожить. Если взглянуть на историю человечества, то ученые неоднократно становились жертвами политических решений, а научные достижения использовались в угоду политической конъюнктуре. При этом во все времена уровень развития науки отражал степень значимости государства в мироустройстве.

Наш век характеризуется промышленный революцией 4.0. Тот, кто перейдет на новый уровень быстрее конкурентов, будет доминировать в сфере высоких технологий. Для любого государства это не просто развитие, а шанс на прорыв. Я бы даже сказал, что это вопрос выживания и самоопределения для страны в самом ближайшем будущем.

Для обеспечения технологического прогресса неотъемлемым атрибутом всегда являлось наличие условий для работы ученого, и, в частности, хорошо оснащенной лаборатории для проведения исследований. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию, закупка и внедрение современного оборудования и передового программного обеспечения — это всё-таки более сложная процедура, нежели это было в досанкционный период, не говоря уже о постоянном росте стоимости.

Если рассуждать об обмене информацией или данными исследований, то, с одной стороны, мы наблюдаем рост публикационной активности. Каждый год в мире появляются сотни тысяч новых публикаций, заполняющих информационное пространство. С другой стороны, переоценивать их значимость или говорить о том, что информация стала открытой и общедоступной, я бы не стал. Весь этот массив находится под постоянным контролем ведущих технологичных мировых держав. И, по сути, это инструмент влияния. Таким образом, нельзя игнорировать тот факт, что непосредственно механизм научного взаимодействия за последние годы значительно усложнился.

Реакцией со стороны нашего государства на невозможность закупки иностранного оборудования стала программа импортозамещения, которая повлекла за собой перераспределение бюджета. Ели говорить о деньгах, то в течение последних нескольких лет государство ежегодно тратит на науку примерно одну и ту же сумму. В этом смысле санкции никак не сказываются на внутреннем финансировании. Происходит лишь перераспределение средств с одной задачи на другую.

Сегодня приоритетной задачей для научных организаций, университетов и производителей стало создание отечественной высокотехнологичной продукции. От нас ждут не просто проведения научно-исследовательской работы, а результата в виде готового изделия или технологии. Но это конечная цель, которой предшествует длинный путь. Необходимо выстроить и настроить всю цепочку: начиная от фундаментальной науки, которая лежит в основе любой технологии, заканчивая серийным производством.

В связи с этим необходимо, в том числе, и создание новых лабораторий для проведения исследований, которые до этого не проводились, потому что не стояла такая задача.

В качестве примера можно привести необходимость разработки газотурбинных установок, использующихся в схемах парогазовых электростанций. В этом сегменте в настоящее время мы не имеем отечественной конкурентоспособной продукции. Везде используются импортные установки. В связи с санкциями задача создания отечественных агрегатов приобрела новый уровень значимости, и уже инициировано несколько проектов в данном направлении. А это очень наукоемкие технологии, и они влекут за собой развитие сразу нескольких отраслей. Аналогичная ситуация и в нефтегазовом секторе, где высок процент использования зарубежного оборудования.

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация последних лет несомненно оказывает влияние на многие сферы нашей жизни, включая науку. Но мне хотелось бы отметить, что наука — это естественная мировая семья, члены которой очень похожи, независимо от того, в какой стране работают. Опыт взаимодействия с зарубежными коллегами показывает, что ученые в большинстве своем стараются держаться вне политических течений.

Влияние санкций на науку — вопрос сложный и не имеющий однозначного ответа. Механизм взаимодействия несомненно усложнился за последние годы. С другой стороны, санкции стимулируют создание отечественных наукоемких технологий, развитие совершенно несвойственных нам отраслей и направлений. В любой, даже самой сложной ситуации всегда есть свои плюсы и минусы, и в условиях санкционного давления наука все таки гораздо больше приобретает, нежели теряет.

Автор — проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции