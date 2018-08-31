Видео со взрывом гидроцикла в Геленджике оказалось фейком

Видеозапись со взрывом гидроцикла с двумя пассажирами в Геленджике, которая широко разошлась по соцсетям и федеральным телеканалам, оказалась монтажем.

Telegram-канал, распространивший ролик, захотел при помощи искусственно созданного инфоповода наказать местные СМИ, которые без спроса заимствуют информацию.

«Вчера вечером мы, устав от местных журналистов, которые беззастенчиво воруют у нас посты, решили создать им очередной инфоповод. И опубликовали пост о взрыве гидроцикла», — говорится в сообщении Telegram-канала «Чп Краснодар» с более чем 13 тыс. подписчиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что 29 августа мужчина с ребенком пострадали при взрыве арендованного гидроцикла в районе курортного поселка Кабардинка.

Якобы инцидент произошел в тот момент, когда туристы катались, позируя перед камерой.