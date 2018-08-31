Экспонаты Музеев Московского Кремля покажут в Приморском музее

В Приморском музее имени Арсеньева представят выставку из коллекций Музеев Московского Кремля. Уникальные экспонаты расскажут об основных этапах многовековой истории Российской империи.

Выставочный проект «Карта России. Вехи истории» откроется 12 сентября и продлится до 11 декабря 2018 года. В нем будут представлены 84 уникальных музейных экспоната, в том числе дары русским самодержцам в честь важнейших событий в геополитической истории России и предметы, созданные в придворных мастерских, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, главная цель выставки — рассказать о феномене России как самого большого по территории государства. Зрители смогут увидеть не только всемирно известные экспонаты, но и предметы, впервые покинувшие музейные хранилища.