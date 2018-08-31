Гибель в погребе двух жителей Оренбуржья изучает Следком

Следственный комитет в Оренбургской области проводит проверку по факту гибели двух жителей Абдулинского городского округа и отравления еще одного. Тела 37-летнего и 40-летнего мужчин были найдены в погребе жилого дома, 66-летний отец одного из погибших получил отравление угарным газом.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», мужчины, находясь дома у одного из них, решили избавиться от паразитов. Они опустили в погреб ватное одеяло, подожгли его и вылезли наружу. Через некоторое время один из них по неизвестной причине вновь спустился в помещение и от задымления потерял сознание. К нему на помощь бросился другой мужчина, но тоже в погребе лишился чувств.

Супруга хозяина дома позвала своего отца и соседей. Когда при помощи веревки из погреба были извлечены тела мужчин, они уже не подавали признаков жизни.

Позже в больницу доставили 66-летнего отца одного из погибших, у которого диагностировали отравление угарным газом. Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

В Брянске ранее был вынесен приговор мужчине, которого обвинили в гибели женщины от отравления угарным газом. Мужчина самостоятельно смонтировал кухонную вытяжку, однако из-за этого газ стал поступать в квартиру.