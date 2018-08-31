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Угроза второго взрыва возникла на оборонном заводе в Дзержинске

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Фото: РИА Новости/Виктор Вытольский
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Из-за пожара после взрыва на территории оборонного завода имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области появилась угроза второго взрыва. Об этом сообщаетcя на странице сообщества «Регион-52» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что первый хлопок произошел в здании утилизации мин. Сейчас оно оцеплено, пожарная охрана проводит его проливку.

Как сообщает «Газета.ру», по предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека и столько же пострадали. Еще трое считаются пропавшими без вести. Они могут находиться под завалами. По факту инцидента организована доследственная проверка. 

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