Угроза второго взрыва возникла на оборонном заводе в Дзержинске

Из-за пожара после взрыва на территории оборонного завода имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области появилась угроза второго взрыва. Об этом сообщаетcя на странице сообщества «Регион-52» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что первый хлопок произошел в здании утилизации мин. Сейчас оно оцеплено, пожарная охрана проводит его проливку.

Как сообщает «Газета.ру», по предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека и столько же пострадали. Еще трое считаются пропавшими без вести. Они могут находиться под завалами. По факту инцидента организована доследственная проверка.