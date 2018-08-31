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Погибший в Крыму при наезде катера дайвер погружался без сигнального буя

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели дайвера в Крыму. Предварительно установлено, что мужчина погружался без опознавательных знаков.

По данным ведомства, катер наехал на аквалангиста в 250 м от берега в районе села Оленевка у мыса Прибойного. Житель Симферополя находился в воде без сигнального буя и других опознавательных знаков. В результате наезда 39-летний мужчина скончался на месте.

Крымская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности мореплавания, пишет ИА «Крыминформ». Кроме того, процессуальную проверку начало Крымское линейное управление МВД России.

Ранее сообщалось, что 39-летний дайвер попал под прогулочный катер в Крыму. От полученных травм он скончался на месте. Тело погибшего спасатели искали несколько часов.

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