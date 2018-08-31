Восемь детских садов построят в Красноярске за 2,4 млрд рублей

Красноярску планируют выделить 2 млрд 435 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах, в том числе для детей от двух месяцев до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

К концу 2019 года в городе планируется увеличить количество мест в детских садах на 1 тыс. 950. На эти средства в город направлены дополнительные 2 млрд 435 млн рублей из вышестоящих бюджетов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Так, два детских сада построят в «Белых Росах», еще два — в микрорайоне «Слобода Весны», по одному детскому саду возведут в третьем микрорайоне жилого района Покровский, в районе Солонцы-2 и Бугач. Также планируют выкупить здание детского сада на 300 мест в Советском районе.

Помимо этого, на средства дополнительного финансирования планируют приобрести здание для размещения школы в микрорайоне «Солнечный».