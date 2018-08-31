Потолок упал на пятилетнюю девочку в Уфе

Пятилетняя девочка госпитализирована с травмами после падения на нее потолка в Уфе. По факту происшествия началась проверка.

Инцидент произошел на улице Котовского в частном доме. На девочку рухнули элементы потолочного перекрытия, уточнили в администрации Уфы. Пострадавшую доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

С собственниками дома чиновники проводят работу, устанавливаются все обстоятельства обрушения. Эксперты будут выяснять причины падения потолочных элементов, пишет «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что на Кубани полуторагодовалая девочка пострадала при падении на нее телевизора. Она потянулась к технике руками, оставшись без присмотра родителей. В состоянии комы пострадавшую госпитализировали.