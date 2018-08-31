Омская область вошла в топ-10 регионов по числу лошадей на человека

Омская область попала в десятку регионов по количеству предложений о продаже лошадей на душу населения. Рейтинг составил сайт объявлений «Юла», приурочив это к Дню Флора и Лавра — покровителей лошадей.

Лидеры в списке — Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края. Также кроме Омской области в нем значатся Новосибирская область и Приморье, уточняет ИА «Город55».

По данным исследования, самая популярная порода лошади в Омской области — орловская. На втором месте — русская порода. В среднем конь стоит 71,3 тыс. рублей. Это на 13% ниже, чем по России и в три раза дешевле, чем в Волгоградской области.

Цена на скакунов в Омской области резко подскочила в июле, она увеличилась на 9% по сравнению со средней стоимостью за год.

Выгоднее всего, согласно исследованиям, покупать лошадь в апреле, когда ее цена ниже среднегодовой на 10%.