Один человек погиб и около 10 пострадали в ДТП с маршрутками в Омске

По меньшей мере 10 человек пострадали и один погиб в ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Омске. Следственные органы проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

В свою очередь, региональный минздрав дает информацию о 15 пострадавших, ссылаясь на данные скорой помощи. Сейчас эта информация уточняется.

Авария произошла на пересечении улиц Лукашевича и Дианова. 63-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с мусоровозом и другим пассажирским автобусом. Водитель, допустивший столкновение, погиб, сообщает РИА «Омск-информ».

Отметим, что за утро пятницы, 31 августа, в Омске это уже третье ДТП с участием маршруток. Рано утром столкнулась маршрутка с легковым автомобилем на улице Губкина, пострадали шесть человек. А чуть позже на улице Герцена столкнулись маршрутный автобус, легковой автомобиль и легкий грузовик, пять пассажиров маршрутки пострадали.

Сегодня в городе Артем в аварию попала машина скорой помощи. Она столкнулась с автомобилем Nissan. Пострадали три человека.