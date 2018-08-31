Продажу алкоголя ограничат в Хабаровском крае

В День знаний в Хабаровском крае запретят продажу алкоголя. Информацию о нарушителях полиция рассчитывает получать от местных жителей.

Ограничение распространяется на розничную продажу алкоголя в магазинах. Запрет не коснется ресторанов и кафе. В полиции уточнили, что по заявкам местных жителей о нарушении ограничения будут проводиться проверки. Торговым точкам, которые будут осуществлять продажу спиртного 1 сентября, грозят штрафы до 300 тыс. рублей и изъятие продукции. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ограничение на спиртное в Хабаровском крае вводится три раза в году — в День знаний, День защиты детей и День молодежи.

Ранее сообщалось, что ограничение на продажу алкоголя в Ростовской области будет вводиться 3 сентября. Это связано с тем, что День знаний выпадает на субботу, и торжественные линейки в школах перенесены на понедельник.