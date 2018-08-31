Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Приморье

Автомобиль Nissan столкнулся с машиной скорой помощи в Артеме Приморского края. Травмы получили три человека.

Авария произошла в темное время суток на улице Кирова. Автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с машиной Nissan March. От удара медицинский автомобиль опрокинулся, сообщает Vostokmedia.

В правоохранительных органах уточняют, что водитель иномарки и два пассажира скорой помощи получили травмы. Все они отправлены на амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку по факту случившегося.