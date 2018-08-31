Прямой эфир

СК назвал причины катастрофы самолета-амфибии в Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет РФ назвал возможные причины крушения в Тюменской области самолета-амфибии СК-12 «Орион». Это могло произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности судна или погодных условий. Расследование инцидента продолжается.

Портал «Наш город» уточняет: следствию удалось установить, что управлял самолетом директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко, он летел за грибами.

Сам инцидент произошел 29 августа в Нижнетавдинском районе области. Самолет обнаружил с воздуха экипаж вертолета Ми-8 и передал координаты рухнувшего судна спасателям.

Во время крушения на борту самолета находился только Кравченко. Он не пострадал. Сейчас с ним работают следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС объявлен на борту следующего из Детройта в Париж самолета
СК по просьбе Польши проведет новый осмотр разбившегося под Смоленском самолета Качиньского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017