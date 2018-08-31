СК назвал причины катастрофы самолета-амфибии в Тюменской области

Следственный комитет РФ назвал возможные причины крушения в Тюменской области самолета-амфибии СК-12 «Орион». Это могло произойти из-за ошибки пилотирования, технической неисправности судна или погодных условий. Расследование инцидента продолжается.

Портал «Наш город» уточняет: следствию удалось установить, что управлял самолетом директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко, он летел за грибами.

Сам инцидент произошел 29 августа в Нижнетавдинском районе области. Самолет обнаружил с воздуха экипаж вертолета Ми-8 и передал координаты рухнувшего судна спасателям.

Во время крушения на борту самолета находился только Кравченко. Он не пострадал. Сейчас с ним работают следователи.