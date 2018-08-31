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Туристам и жителям Сочи рекомендовали не купаться в Черном море

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Спасатели предупреждают жителей и гостей Сочи об ухудшении погоды. Гражданам рекомендовано отказаться от отдыха возле воды.

По данным синоптиков, 31 августа и 1 сентября в Сочи ожидаются сильные дожди, гроза и град. При этом возможно шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Спасатели прогнозируют подъем уровня воды в реках и риск схода селей в горной зоне. При этом на участке Магри – Веселое велика вероятность формирования смерчей над Черным морем. Об этом пишут «Кубанские новости».

Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха на пляжах и соблюдать все меры предосторожности при шторме.

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