Причины мора рыбы устанавливают в Якутии

Эксперты пока не смогли выявить причины, по котором рыба массово погибла в море Лаптевых в Якутии. Повышенного содержания вредных веществ в тушках не выявлено.

О море рыбы и морского бычка сообщили жители села Найба. Тушки были отправлены на экспертизу в лабораторию. По данным республиканского департамента ветеринарии, превышения допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. В норме находится содержание кадмия и свинца, нитратов, формальдегида и фенола не обнаружено. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Ранее сообщалось, что у берегов залива Малибу в Калифорнии погибло более 2 тыс. полосатых кефалей. Причиной мора стала чрезмерно высокая температура воды, она составила 27–28 градусов. Это верхний предел, при котором может жить полосатая кефаль.