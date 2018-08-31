Прямой эфир

Причины мора рыбы устанавливают в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты пока не смогли выявить причины, по котором рыба массово погибла в море Лаптевых в Якутии. Повышенного содержания вредных веществ в тушках не выявлено.

О море рыбы и морского бычка сообщили жители села Найба. Тушки были отправлены на экспертизу в лабораторию. По данным республиканского департамента ветеринарии, превышения допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. В норме находится содержание кадмия и свинца, нитратов, формальдегида и фенола не обнаружено. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Ранее сообщалось, что у берегов залива Малибу в Калифорнии погибло более 2 тыс. полосатых кефалей. Причиной мора стала чрезмерно высокая температура воды, она составила 27–28 градусов. Это верхний предел, при котором может жить полосатая кефаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тысячи рыб «сварились» у берегов Калифорнии
На Украине зафиксировали массовый мор рыбы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017