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Четыре деревни-призрака обнаружили в ЕАО

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Четыре деревни, в которых никто не живет, обнаружили в ЕАО эксперты портала «Интересные цифры». По этому показателю регион лидером не является.

По данным исследования, больше всего мертвых населенных пунктов в Тверской области — 2200 деревень. Следом идет Вологодская область — 2106 населенных пунктов. А замыкает тройку Псковская область — 1923 села. На Чукотке, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе таких деревень нет вообще.

Эксперты считают, что вымирание сел происходит из-за упадка сельского хозяйства, высокой смертности, алкоголизма местных жителей, трудностей с трудоустройством и получением медицинской помощи, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее Минздрав включил ЕАО в тройку регионов с самыми здоровыми сельскими жителями. В ней также Москва и Кабардино-Балкария.

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