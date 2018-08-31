Свечное шествие в честь окончания войны пройдет по Биробиджану

Традиционным свечным шествием завершится в Биробиджане 2 сентября празднование дня окончания Второй мировой войны. Оно стартует в 21:00 от площади Ленина, а закончится у сквера Победы.

Также в этот день в 10:00 состоится митинг, посвященный Дню окончания войны, уточняет ИА EAOMedia. Подобное мероприятие проходит в столице ЕАО уже более 10 лет. Его организатором выступает региональное отделение «Единой России».

В Хабаровске в рамках празднования годовщины окончания Второй мировой войны пройдет патриотическая акция «Стена памяти и дружбы». В ней примут участие 1945 человек. Они выстроятся в живую стену, что ознаменует год окончания самой кровопролитной войны в истории человечества.