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Момент взрыва гидроцикла с туристами в Геленджике попал на видео

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Фото: Global Look Press/Fabrice Cateloy
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Мужчина с ребенком пострадали при взрыве арендованного гидроцикла в районе курортного поселка Кабардинка. Инцидент произошел 29 августа в тот момент, когда туристы катались, позируя перед камерой.

На кадрах, которые успели снять очевидцы, видно, как взрывная волна разбрасывает пассажиров в разные стороны, а фрагменты плавсредства разлетаются в воздухе. По данным местных СМИ, пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.

20 августа сообщалось, что в поселке Новомихайловском Краснодарского края на автокемпинг с туристами обвалился кусок скалы. Камни серьезно повредили автомобили. Никто из людей не пострадал.

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