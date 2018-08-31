Момент взрыва гидроцикла с туристами в Геленджике попал на видео

Мужчина с ребенком пострадали при взрыве арендованного гидроцикла в районе курортного поселка Кабардинка. Инцидент произошел 29 августа в тот момент, когда туристы катались, позируя перед камерой.

На кадрах, которые успели снять очевидцы, видно, как взрывная волна разбрасывает пассажиров в разные стороны, а фрагменты плавсредства разлетаются в воздухе. По данным местных СМИ, пострадавшие с тяжелыми травмами находятся в реанимации.

20 августа сообщалось, что в поселке Новомихайловском Краснодарского края на автокемпинг с туристами обвалился кусок скалы. Камни серьезно повредили автомобили. Никто из людей не пострадал.