На Украине заявили о раскрытии сети по «вмешательству в выборы»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о раскрытии в Днепропетровской области сети «агитаторов», которая якобы вмешивалась в предвыборную кампанию на Украине по заказу российских спецслужб.

Как сообщается на сайте ведомства, эти люди занимались поиском блогеров и авторов групп в соцсетях, которые за деньги должны были публиковать присланные из России политические новости. В СБУ утверждают, что главная их задача была подготовить «плацдарм для воздействия на ход президентских выборов путем манипуляции общественным мнением пользователей Сети».

Свои слова украинские спецслужбы «подтвердили» видеороликом с тремя мужчинами, у которых закрыты лица и изменены голоса. На видеозаписи они «признаются» в работе на Россию.

29 августа украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Москва уже якобы начала вмешиваться в выборы на Украине через социальные сети. Он призвал быть готовыми изучить опыт других стран и «дать отпор».