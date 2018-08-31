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Сбивший женщину мотоциклист ожидает суда в Барнауле

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В Барнауле ожидает суда мотоциклист, который сбил на переходе женщину. Пешеход от полученных травм погибла. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

По версии следствия, 11 июля мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, двигался по улице Аванесова. Перед пешеходным переходом он не снизил скорость и допустил наезд на женщину. От полученных травм пешеход скончалась, сообщает altapress.ru.

Результаты проведенной экспертизы показали, что мотоциклист нарушил правила дорожного движения и двигался со скоростью 138 км/ч.

Во время предварительного следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 1 млн рублей. Мотоциклисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

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