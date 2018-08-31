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В США заявили об эффективности российских подводных сил

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Фото: Global Look Press/Salvatore Esposito
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Военно-морские силы России имеют очень эффективные подводные силы, заявил командующий Шестым флотом ВМС Соединенных Штатов вице-адмирал Джеймс Фогго.

Он отметил, что Москва продолжает инвестировать в эту область, а потенциал российских военных со времен холодной войны значительно возрос.

«Соединенные Штаты втянуты в «четвертую битву за Атлантику» из-за возросшей активности российских подводных сил», — написал Фогго в подкасте, опубликованном на странице Шестого флота США в Twitter.

20 августа сообщалось, что в ближайшее время на вооружение американской армии поступит несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle), которые являются аналогами российских комплексов РЭБ семейства «Красуха».

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