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Движение на Петровском мосту в Липецке откроют перед Новым годом

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Реконструкция Петровского моста в Липецке проходит в соответствии с графиком. Основные работы планируют завершить в конце декабря, тогда же будет открыто движение.

На данный момент специалисты выполняют работы по армированию монолитной плиты моста — строители заливают бетоном седьмой из одиннадцати пролетов путепровода. Устройство монолитной плиты планируют завершить к середине октября, после чего приступят к укладке гидроизоляции, а затем асфальтного покрытия, сообщает GOROD48.

Одновременно с этим специалисты продолжают укреплять и усиливать путепровод, зачищать ржавчину и проводят антикоррозийную обработку.

Основные работы на мосту планируют завершить в конце декабря. Тогда же в соответствии с поручением главы Липецка Сергея Иванова будет открыто движение.

Реконструкция Петровского моста началась в марте 2018 года. На реализацию проекта было направлено порядка 700 млн рублей из федерального и городского бюджетов.

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