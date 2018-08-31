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Обманувшая военкомат жительница Иркутской области 77 лет скрывала дату рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзe
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Жительница Иркутской области скрывала свою дату рождения на протяжении 77 лет, опасаясь уголовного преследования за обман военкомата. В возрасте 17 лет она прибавила три лишних месяца к возрасту, чтобы попасть на фронт, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Черемховский районный суд Иркутской области восстановил дату рождения 95-летней местной жительницы по ее заявлению. «Чтобы скрыть несовершеннолетний возраст от военкомата, в 1941 году 17-летняя Мария приписала лишних три месяца к дате своего рождения, а дома сожгла единственный документ — свидетельство о рождении. Так комсомолка попала в Советскую Армию и прошла всю войну», — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что всю дальнейшую жизнь женщина отмечала свой день рождения в придуманную дату. Она объяснила, что скрывала правду, опасаясь уголовного преследования. «Если бы не необходимость вступить в наследственные права, так и унесла бы эту тайну в могилу», — пояснила она.

В мае 2016 года в Екатеринбурге завершился беспрецедентный судебный процесс, во время которого 30-летний местный житель получил свой первый паспорт. До этого момента по документам он не существовал и решил изменить ситуацию только тогда, когда задумал жениться, пишет kp.ru.

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