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Последний из пострадавших на Памире россиян эвакуирован из Таджикистана

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Последний из оставшихся в Таджикистане российских альпинистов, которые пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах 12 августа, покинул республику. Об этом сообщили в посольстве России в Душанбе.

В диппредставительстве уточнили, что для продолжения лечения специальным бортом в Брянск был эвакуирован Виктор Дубина. Кроме того, в посольстве поблагодарили Таджикистан за оперативную помощь в спасении граждан России, пишет «Интерфакс».

Что касается состояния спортсмена, российские дипломаты уточнили, что сейчас у пострадавшего наблюдается положительная динамика, однако для полного восстановления ему необходимо более продолжительное время.

12 августа стало известно, что в Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились альпинисты. Воздушное судно перевозило их с пика Исмоили Сомони в лагерь в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тыс. м. В результате инцидента погибли пять человек.

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