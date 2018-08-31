МЧС предупредило жителей Москвы о сильном дожде с грозой

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в первой половине дня в столице.

По данным Росгидромета, порывы ветра при грозе могут достигать 14 м/с. Спасатели просят жителей столицы при грозе по возможности не выходить на улицы, не использовать электроприборы и обходить шаткие конструкции.

Ранее синоптики сообщили, что теплая погода сохранится в Московском регионе до понедельника, 3 сентября. В выходные осадков не ожидается, воздух прогреется до 26 градусов.