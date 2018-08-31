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Трамп отменил запланированное повышение зарплат федеральных госслужащих

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Фото: TASS/Zuma/White House
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Президент США Дональд Трамп отменил повышение заработной платы гражданских госслужащих, которое было запланировано на январь 2019 года. Об этом говорится в письме главы Белого дома Конгрессу.

Планировалось, что заработная плата всех служащих увеличится на 2,1%, а районные выплаты станут больше на 25,7%. Однако американский лидер решил, что в 2019 году зарплата не будет подниматься вовсе.

Свое решение Трамп объяснил тем, что увеличение только районных выплат обойдется бюджету в $25 млрд, однако бюджет государства не готов к таким потрясениям. При этом повышение зарплат у военных на 2,6% остается в силе.

Согласно американскому законодательству, если Конгресс или президент не внесут изменения, зарплаты госслужащих увеличиваются автоматически. Однако в январе 2018 года общие выплаты выросли на 1,4%.

В конце июня Трамп поднял заработную плату ряду ключевых сотрудников своего аппарата. Так глава Национального совета по торговле при президенте Питер Наварро стал получать $179,7 тыс. в год против прежних $165 тыс. Оплата труда была также повышена пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс и ее первому заместителю Радж Шаху, официальному представителю первой леди США Стефани Гришэм.

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