Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Пользователи Telegram в ряде стран мира сообщили о проблемах с использованием мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках начали поступать около 05:30 мск. Больше всего проблем у пользователей возникло с подключением к серверу (50%). 39% не могли отправлять или получать сообщения, еще у 10% пользователей наблюдались неполадки с авторизацией.

Сообщения о сбоях поступали в основном из европейской части России, Украины и Великобритании.

27 августа произошел массовый сбой в работе социальной сети Instagram.