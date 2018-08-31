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Boeing поставит четыре беспилотника-заправщика для ВМС США

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Фото: boeing.com
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Компания Boeing заключила контракт с Пентагоном на производство и поставку четырех первых беспилотников палубного базирования MQ-25 Stingray для военно-морских сил США.

Как сообщили в военном ведомстве, стоимость контракта составила $805 млн. Самолеты должны быть готовы к 2024 году. В Boeing уже приступили к разработке машины. В ближайшее время будет проведен первый полет опытного образца.

Беспилотник, размеры которого сопоставимы с истребителем, предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, созданных на его основе. Летательный аппарат сможет заправлять и истребители пятого поколения F-35 компании Lockheed Martin.

Ранее стало известно, что Пентагон за год потратил более $34 млн на совершенствование интерьера двух запасных самолетов президента США Дональда Трампа. ВВС США заключили с компанией Boeing контракт на установку «улучшенных деталей интерьера» на один из самолетов за $16 млн.

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