Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% из-за обвала песо

Центральный банк Аргентины принял решение поднять ключевую семидневную ставку Leliq с 45% до 60%, чтобы остановить обвал национальной валюты песо, которая с начала года обесценилась более чем на 50%.

По информации Банка международных расчетов, ключевая ставка в 60% на данный момент является самой высокой в мире. Кроме того, из-за своего падения на 54% песо стал абсолютным аутсайдером среди валют развивающихся рынков по отношению к доллару США, сообщает Bloomberg.

Перед тем как стало известно о повышении, президент Аргентины Маурисио Макри в телеобращении призвал Международный валютный фонд (МВФ) ускорить выделение стране очередного транша финансовой помощи в $3 млрд, который ожидался в сентябре. Заявление стало неожиданностью для фонда и для жителей государства, пишет РБК.

30 августа директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что МВФ пересмотрит сроки программы финансовой поддержки Аргентины из-за непредвиденных сложностей. Также будет изменен экономический план страны.

15 августа национальная валюта Аргентины — песо — в результате своего падения к американскому доллару достигла рекордно низкого показателя в 30,68 за единицу валюты США.

В стране с ноября 2017 года проходит расследование дела против бывшего лидера страны Кристины Фернандес де Киршнер. Экс-президент фигурирует в делах о махинациях в Центробанке Аргентины, о преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, а также о «незаконном обогащении и коррупции». Кроме того, политика обвиняют в измене родине.