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Не менее 10 человек пострадали от взрыва на водоочистной станции в США

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва, который повлек за собой обрушение крыши в здании водоочистной станции в Чикаго.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за взрыва метана. Два человека были заблокированы под обломками, но быстро извлечены специалистами, пишет газета Chicago Tribune.

На данный момент состояние всех пострадавших оценивается как серьезное или критическое. Сообщается, что здание станции было построено еще в 1922 году и до сих пор обслуживает более 1 млн жителей Чикаго.

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