Прямой эфир

В Nord Stream 2 заявили о приверженности инвесторов проекту

0
Фото: ТАSS/Stefan Sauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все инвесторы «Северного потока – 2» остаются привержены проекту, а само строительство газопровода идет по расписанию, несмотря на угрозу санкций со стороны США. В этом «Известия» заверили в компании Nord Stream 2 AG, ответственной за реализацию проекта.

«Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию», — сказали «Известиям» в Nord Stream 2 AG.

Ранее член правления немецкой компании Uniper — одного из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2» — Кристофер Дельбрюк заявил, что предприятие может выйти из проекта, если США введут против него санкции.

Однако «Известиям» в Uniper пояснили, что компания и дальше будет строго придерживаться своих контрактных обязательств, но продолжит отслеживать политическую ситуацию, оценивая ее влияние на финансовые вопросы участия в проекте.

«Uniper останется одним из партнеров, инвестирующих в проект, и мы, как и ранее, твердо привержены «Северному потоку – 2». Надеемся, все участники быстро поймут, что нагнетания ситуации всегда лучше избегать», — отметили в пресс-службе.

Подробнее — в материале «Известий»:

У «Северного потока – 2» всё идет по плану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Началось строительство российского участка «Северного потока – 2»
Глава МИД ФРГ назвал неприемлемой позицию США по «Северному потоку – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017