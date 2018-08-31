В Nord Stream 2 заявили о приверженности инвесторов проекту

Все инвесторы «Северного потока – 2» остаются привержены проекту, а само строительство газопровода идет по расписанию, несмотря на угрозу санкций со стороны США. В этом «Известия» заверили в компании Nord Stream 2 AG, ответственной за реализацию проекта.

«Nord Stream 2 не спекулирует на тему возможных американских санкций. Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию», — сказали «Известиям» в Nord Stream 2 AG.

Ранее член правления немецкой компании Uniper — одного из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2» — Кристофер Дельбрюк заявил, что предприятие может выйти из проекта, если США введут против него санкции.

Однако «Известиям» в Uniper пояснили, что компания и дальше будет строго придерживаться своих контрактных обязательств, но продолжит отслеживать политическую ситуацию, оценивая ее влияние на финансовые вопросы участия в проекте.

«Uniper останется одним из партнеров, инвестирующих в проект, и мы, как и ранее, твердо привержены «Северному потоку – 2». Надеемся, все участники быстро поймут, что нагнетания ситуации всегда лучше избегать», — отметили в пресс-службе.

Подробнее — в материале «Известий»:

У «Северного потока – 2» всё идет по плану