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Санитарная проверка началась в отеле в Хургаде после смерти семейной пары

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Фото: Global Look Press/Christina Rizk
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Тотальная санитарная проверка прошла в отеле Steigenberger Aqua Magic в Хургаде, где 21 августа при невыясненных обстоятельствах скончалась семейная пара из Великобритании. Об этом сообщили в министерстве туризма Египта.

Чтобы выяснить, что именно стало причиной гибели британских туристов, специальная экспертная группа проверит всю гостиницу, в том числе воду, еду и кондиционеры, пишет ТАСС.

Министр туризма страны Рания аль-Машат заявила, что власти намерены приложить все усилия для расследования инцидента. Результаты экспертизы будут полностью доступны общественности. Кроме того, на следующей неделе станут известны выводы исследований группы судмедэкспертов.

10 августа стало известно, что прогулочный катер, на борту которого находились 30 туристов из Германии, потерпел крушение в Красном море близ египетского города Хургада. Об этом сообщили в Ассоциации по спасению на море.

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