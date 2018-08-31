Названа причина смерти актера из сериала «Кадетство»

Российский актер Сергей Таланов, известный по ролям в сериалах «Кадетство» и «Глухарь», скончался из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к семье артиста источник. Церемония прощания с актером начнется в 11:30 в пятницу в Центральной клинической больнице Москвы.

О смерти 57-летнего артиста стало известно в четверг, 30 августа. Таланов играл в сериалах «Глухарь», «Одинокое небо», «Фирменная история», «Если у вас нету тети» и многих других. Также он долгие годы работал в Московском театре клоунады Терезы Дуровой.