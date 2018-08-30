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СМИ узнали о планах Трампа на новые санкции против Китая

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Президент США Дональд Трамп раздумывает над введением дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд.

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Как сообщает агентство Bloomberg, американские власти могут объявить о новых санкциях уже на следующей неделе, так как 6 сентября завершается период, отведенный администрацией США для подачи бизнесом и общественностью комментариев относительно пошлин.

Агентство подчеркивает, что решение не является окончательным и принятие санкций может быть отложено на более поздний срок. 

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и Соединенные Штаты провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.

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