СМИ узнали о планах Трампа на новые санкции против Китая

Президент США Дональд Трамп раздумывает над введением дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, американские власти могут объявить о новых санкциях уже на следующей неделе, так как 6 сентября завершается период, отведенный администрацией США для подачи бизнесом и общественностью комментариев относительно пошлин.

Агентство подчеркивает, что решение не является окончательным и принятие санкций может быть отложено на более поздний срок.

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и Соединенные Штаты провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.