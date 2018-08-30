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США намерены помочь Индии избежать введения санкций

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Фото: Global Look Press/Walter Bibikow
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Соединенные Штаты заявили, что намерены работать с Индией и рядом других стран, чтобы помочь им избежать санкций. С таким заявлением выступил представитель американской администрации высокого ранга.

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Во время брифинга один из журналистов поинтересовался, намерены ли США поднимать вопрос закупок Индией российских зенитных ракетных систем С-400 на переговорах в Нью-Дели на следующей неделе. Представитель администрации заявил, что не может раскрывать темы, однако отметил, что США продолжат работу с Индией по теме закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), пишет ТАСС.

29 августа помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что Вашингтон обеспокоен планами Нью-Дели по приобретению российского вооружения, среди которого зенитно-ракетные комплексы С-400.

Договоренность о поставках Нью-Дели комплексов С-400 «Триумф» была достигнута на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в октябре 2016 года. Стоимость вооружений оценивалась в $6,5 млрд, однако Москва снизила для Индии стоимость комплексов.

При подписании контракта в 2018 году Россия начнет поставки комплексов уже в 2020 году.

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