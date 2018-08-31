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Качество импортной продукции снизилось за последние 10 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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За последние 10 лет Роспотребнадзор изъял из оборота в три раза больше «некондиционных» импортных товаров. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Если в 2007 году зарубежная продукция составляла всего 10% от общего объема брака, то в 2017 году количество импортных товаров достигло 35%. Представители службы связывают это с утверждением в России более жестких, чем в международных стандартах стран Европы и Америки, нормативов по безопасности пищевой продукции, в частности, в отношении содержания антибиотиков, гормонов роста, нитратов, радионуклидов, а также ряда патогенных микроорганизмов в продуктах.

Роспотребнадзор выступает против снижения отдельных показателей безопасности пищевой продукции и изменений правил маркировки пищевой продукции, которые могут ввести потребителя в заблуждение. Последнее касается, например, отказа указывать срок годности на некоторых продуктах.

Также в России снижены максимальные показатели разрешенной дозы внесения пестицидов, количества циклов обработки и увеличены сроки ожидания после обработок.

По мнению экспертов, увеличение доли импортной продукции в общем объеме изъятой вызвано борьбой с санкционными товарами, начатой летом 2014 года после введения запрета на ввоз ряда продуктов. В соответствии с докладом Роспотребнадзора, за прошлый год служба сняла с реализации 535 т запрещенной к ввозу продукции.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Роспотребнадзор стал браковать импортные продукты в три раза чаще

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