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Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ting Shen
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Госдепартамент США призвал Россию не препятствовать международным морским перевозкам в Азовском море и Керченском проливе. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

Вашингтон считает, что Россия якобы препятствует судоходству и, по словам Науэрт, осуждает подобное поведение. Спикер отметила, что за последние пять месяцев были задержаны около 100 коммерческих судов, а также не пропущены 16 кораблей, направляющиеся в порты Украины, пишет «Федеральное агентство новостей».

30 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуацию с «российскими провокациями» в Азовском море невозможно решить только юридическим путем.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов.

При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

Тем не менее ВМС Украины решили увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии в акватории Азовского моря. Предполагается, что подобные меры позволят обеспечить «защиту всех рубежей» и мирную производственную деятельность в море.

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