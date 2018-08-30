Фотограф назвала лучшие позы для съемок

Профессиональный фотограф Катерина Матусова рассказала девушкам, какие позы смотрятся наиболее выигрышно в кадре, а каких следует избегать.

В первую очередь она советует отказаться от сложенных в трубочку губ и призывает девушек делать «живые портреты»: двигаться перед камерой, не замирать, а, напротив, вести себя легко и естественно.

По словам Матусовой, самая популярная поза — в пол-оборота. Главное — не поднимать плечи, поскольку это укорачивает шею. Нужно стараться выглядеть нежно и немного загадочно, как будто кто-то окликнул и в этот момент сфотографировал.

Следующий популярный ход — руки около лица. Позировать таким образом довольно сложно, поэтому фотограф рекомендует потренироваться перед зеркалом, а во время съемки расслабить руки и просто плавно ими двигать.

Чтобы сделать красивый снимок в полный рост, нужно запомнить, что руки и ноги не должны «вылетать» за границы кадра.

Также удачно получаются фотографии, снятые сверху. В этом случае, как говорит Матусова, важно придумать интересный образ и красиво лечь, отмечает «Дни.ру».

Любимый вариант многих фотографов — кадры в движении, когда вы можете ходить, бегать, прыгать или кружиться в платье. При этом дублей нужно делать очень много, поскольку при движении уровень брака сильно повышается, но несколько кадров понравятся точно.

В целом Матусова подчеркивает, что для хороших снимков иногда не нужно выдумывать ничего сверхъестественного — достаточно найти живописную локацию и симпатично в ней присесть. Располагаться лучше боком к камере, руки оставить на виду, а ноги расположить так, чтобы было видно обе.