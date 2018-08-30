Прямой эфир

Генконсул России в США заявил о фактическом прекращении выдачи виз россиянам

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США практически перестали выдавать россиянам визы, даже если речь идет о гуманитарных случаях. Такое заявление сделал генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

Комментируя ситуацию с приездом в США родственников погибшего в этой стране россиянина Александра Курганова, дипломат отметил, что вопрос пока не решен. Представители консульства связались с ними, но не факт, что им удастся получить визу, приводит его слова «РИА Новости».

«Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — отметил консул.

Не исключено, что тело россиянина отправят на родину без присутствия родственников. Решать этот вопрос будет страховая компания, отметил дипломат. Генконсульство готово оказать помощь и сейчас ожидает документы от страховщиков.

Александр Курганов погиб 27 августа в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо у границы штатов Аризона и Юта. Группа туристов, в составе которой был и 20-летний россиянин, арендовала три лодки. Некоторые из путешественников решили искупаться, но погода резко переменилась, подул сильный ветер. Курганов утонул, еще несколько человек получили травмы, остальным удалось выбраться на берег или подняться на борт.

23 августа 2017 года США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. Эта мера стала ответом на требование российских властей сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России, которое, в свою очередь, было выдвинуто после введения новых антироссийских санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осужденный в США россиянин Ярошенко увидится с семьей 24 августа
Спрос на бизнес-визы в США среди россиян за год упал вдвое

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017