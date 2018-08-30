Генконсул России в США заявил о фактическом прекращении выдачи виз россиянам

США практически перестали выдавать россиянам визы, даже если речь идет о гуманитарных случаях. Такое заявление сделал генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

Комментируя ситуацию с приездом в США родственников погибшего в этой стране россиянина Александра Курганова, дипломат отметил, что вопрос пока не решен. Представители консульства связались с ними, но не факт, что им удастся получить визу, приводит его слова «РИА Новости».

«Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — отметил консул.

Не исключено, что тело россиянина отправят на родину без присутствия родственников. Решать этот вопрос будет страховая компания, отметил дипломат. Генконсульство готово оказать помощь и сейчас ожидает документы от страховщиков.

Александр Курганов погиб 27 августа в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо у границы штатов Аризона и Юта. Группа туристов, в составе которой был и 20-летний россиянин, арендовала три лодки. Некоторые из путешественников решили искупаться, но погода резко переменилась, подул сильный ветер. Курганов утонул, еще несколько человек получили травмы, остальным удалось выбраться на берег или подняться на борт.

23 августа 2017 года США приостановили выдачу неиммиграционных виз в России. Эта мера стала ответом на требование российских властей сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России, которое, в свою очередь, было выдвинуто после введения новых антироссийских санкций.